Artan vakalara rağmen Times Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliği yapılacak

ABD'de korona virüs salgınında artışa geçen vaka sayıları yılbaşı kutlamalarına engel olamadı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD medyasına yaptığı açıklamada, artan vakalara rağmen planlandığı gibi 2022'ye Times Meydanı'nda "merhaba" diyeceklerini duyurdu. Blasio, "Dünyaya New York şehrinin ilerlediğini ve mücadele ettiğini göstermek istiyoruz" dedi. Blasio, maske kullanana, sosyal mesafeye uyanların Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek yılbaşı etkinliğine katılabileceğini ifade etti.



Times Meydanındaki etkinliğe New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams'ın da katılacağı, 2022'nin ilk dakikalarında görevine başlayacağı aktarıldı.



De Blasio gibi Demokrat olan Adams, düzenlediği basın toplantısında ekibinin Blasio ile çalıştığını belirterek, "1 Ocak yönetimim için yeni bir başlangıç" dedi. Adams, “Şehrimizi tekrar kapatamayız. Şehrin daha fazla ekonomik umutsuzluğa düşmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.