Artemis II görevi tamamlandı: Astronotlar rekor yolculuğun ardından Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı sonra Ay’a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II, dünyadan katedilen en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırdıktan sonra görevini başarıyla tamamlayarak California açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Saatte 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün soğuması beklenirken, yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaştı ve inişi tamamlayan astronotlarla irtibat sağlandı. Dünya ve Ay çevresinde yapılan 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katedildi.

Ay'ın daha önce görülmeyen kısımları görüntülendi

Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı. Ay yüzeyine inmeyen ekip en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekerek, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna zemin hazırladı.

Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti. Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

Trump, astronotları tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Artemis II misyonunu gerçekleştiren mürettebatı tebrik etti.

Trump, "Tüm yolculuk olağanüstüydü, iniş kusursuzdu ve ABD Başkanı olarak, bundan daha gururlu olamazdım." ifadelerini kullandı. Orion uzay aracının yolcularını Beyaz Saray'a davet eden Trump, "Hepinizi yakında Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu tekrar yapacağız ve ardından, bir sonraki adımı gerçekleştireceğiz." diye ekledi.

Öte yandan, Pasifik Okyanusu'nda bir süre soğuması beklenen Orion kapsülünün kapağı yardım ekipleri tarafından açılarak, uzay aracından astronotlar çıkarıldı. Önce botlara alınan astronotlar, daha sonra helikopterle yakında bekleyen bir gemiye getirildi.

Astronotların durumlarının iyi olduğu ve dünya şartlarına hızlı adapte olduğu görüldü.