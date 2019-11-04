ASEAN'dan dev anlaşma 2020'de

04 Kasım 2019

Hilal Arı

Tayland, yıllardır görüşmeleri süren ve 16 Asya ülkesinin dahil olacağı mega Asya Pasifik ticaret anlaşmasının 2020 yılında imzalanacağını duyurdu.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Tayland’dan yapılan resmi açıklamada yürütülen müzakereler sonucu 2020 yılında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) Anlaşması’nın ASEAN üyeleri tarafından imzalanmasının taahhüt edildiğini duyurdu. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad üye ülkelerin üzerinden gelebileceği bazı küçük anlaşmazlıklar olduğunu ve bu nedenle anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını belirtirken, “Anlaşmaya konu ekonomilerdeki nüfusun büyüklüğü nedeniyle sonunda elde edilecek ödül çok daha büyük olacak” dedi.