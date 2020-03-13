Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır

13 Mart 2020

Yasemin SALİH

Küresel ölçekte yayılması önlenemeyen koronavirüs, 116 ülke ve bölgede, 126 binin üzerinde kişide görüldü. 4 bin 600'den fazla kişinin ölümüne neden olan virüs, birçok ülkede paniğe yol açarken tedavi yöntemiyle ilgili somut bilimsel veriler ortaya koyulamadı.

Virüsün yayılma hızının yavaşladığına dair açıklamalar, bütün kıtalara yayıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bütün bunlar olurken birçok kaynaktan aşı açıklamaları geliyor. Bir aşının yıllar süren Ar-Ge ve test süreci gerektirdiği düşünüldüğünde verilen demeçler sorgulanıyor.

SARS'ta yarım kalan çalışma yeni virüsle devam edecek

Öte yandan ABD Sağlık Bakanlığı ile Sanofi Pasteur şirketinin aşı üzerinde çalıştığı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanmıştı. Koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, “SARS salgınından sonra yoğun aşı çalışmaları başlatıldı. Ancak SARS, dört ay içinde mutasyona uğrayarak kendi kendini bitirince çalışmalar devam etmedi. Bizim platformumuz da bu çalışmanın devam ettirilebileceği düşüncesiyle geliştirildi” dedi. Turan, söz konusu dönemdeki çalışmalarını hayvan deneyleri aşamasında sonlandırdıklarını, şimdi de Sanofi Pasteur olarak o dönemdeki knowhow’la çalışmaları devam ettirmek üzere ABD sağlık mercilerine başvuru yaptıklarını bildirdi. Aşı çalışmasının, ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) işbirliğinde gerçekleşeceğini aktaran Turan, “BARDA da pandemik sorunlarla mücadele için kendi bilim ekibiyle çalışmalar yürütüyor. Aşı işbirliğinde bize hem bilimsel hem de finansal destek verecekler” diye konuştu.

Turan’ın verdiği bilgiye göre Covid-19 aşı adayıyla ilgili geliştirilen yöntemin çalışıp çalışmadığı altı ay içinde laboratuvar ortamında belirlenebilecek. Turan, sonrasında insan testleri gibi çalışmalar ve piyasaya sürülmesi için ise yaklaşık iki yıllık bir süreç gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den 40 ülkeye aşı ihraç ediyor

Dünya genelindeki tesislerinde yılda 1 milyar doz aşı üreten Sanofi Pasteur’ün Lüleburgaz’da bir fabrikası bulunuyor. Burada bir Ar- Ge merkezi bulunduğunu belirten Emin Turan, bu alanda Türkiye’ye know-how transferi yapan ilk yabancı şirket olduklarını söyledi. Turan’ın verdiği bilgilere göre Lüleburgaz’da geliştirilip ihraç edilen jenerik moleküller 40’ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

"Mefar İlaç ile işbirliği yaptık"

Kutu bazında Türkiye’nin kapasitesinin yüzde 15’ini Sanofi Pasteur’ün karşıladığını anlatan Emin Turan, “Aynı zamanda bu fabrikadan 22 yerli ve yabancı firmaya ürün yapıyoruz. 2019’da 327 milyon kutu ilaç ürettik. Mefar İlaç ile işbirliği yaptık, 50 milyon dozun üzerinde aşı üretiyoruz” dedi