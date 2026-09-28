Aşı devi BioNTech küçülüyor: 3 tesisi kapatacak

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Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanınan BioNTech, Almanya'daki üç tesisinin faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Yaklaşık 1.800 çalışanı etkilemesi beklenen karar, tesisleri devralacak bir alıcı bulunamamasının ardından geldi.

Üç şehirdeki tesisler kapanacak

Merkezi Mainz'da bulunan şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen'deki tesisler kapatılacak.

BioNTech, ABD'li ortağı Pfizer ile Covid-19 aşısı için pazarlama izni alan ilk şirket olmuş ve pandemi döneminde milyarlarca gelir elde etmişti.

Aşıya talep yıllardır geriliyor

Covid-19 aşısına yönelik talep son birkaç yıldır düşerken BioNTech henüz başka bir ürünü piyasaya sunmadı. Şirketin Almanya'daki üç tesisini kapatma kararı da bu dönemde geldi.