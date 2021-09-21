Aşı karşıtı Bolsanaro'nun heyetinde COVID-19 çıktı

BM Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan 100'den fazla lider arasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsanaro'da yer alıyor. Aşı karşıtı olarak bilinen Bolsanaro'nun BM heyetinde bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğunu belirtti.

Bolsanaro ve heyeti, New York kentinin restoranlar gibi kapalı alanlarda uygulanan aşı zorunluluğu kuralı nedeniyle sokakta ayakta pizza yerken görüntülendi.