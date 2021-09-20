  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Aşı olmayan ABD'ye giremeyecek
Takip Et

Aşı olmayan ABD'ye giremeyecek

ABD yönetiminin tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlandığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına COVID-19 aşısı zorunluluğu getirileceği belirtildi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte COVID-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına COVID-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

 

İtalya'da 3. doz aşı yapılmaya başlandıİtalya'da 3. doz aşı yapılmaya başlandıDünya
BioNTech: Aşı 5-11 yaş grubunda koruyucuBioNTech: Aşı 5-11 yaş grubunda koruyucuGündem

 

Etiketler
Corona virüs COVID GÜNLÜĞÜ