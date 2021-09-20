Aşı olmayan ABD'ye giremeyecek
ABD yönetiminin tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlandığı belirtildi.
ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına COVID-19 aşısı zorunluluğu getirileceği belirtildi.
Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte COVID-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.
Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına COVID-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.
Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.