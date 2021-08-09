Aşı sözleşmeleri gelir tahminlerini yükseltiyor

Alman ilaç şirketi BioNTech, bu yıl için COVID-19 aşısı gelir tahminini 15,9 milyar euroya (18,7 milyar dolar) yükseltti. BioNTech 2021 yılı için aşı gelir tahminini 12,4 milyar euro olarak açıklamıştı.

Şirket, ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat sözleşmesi imzaladığını da duyurdu.

Pzifer de tahminini yukarı yönlü güncelledi

Pfizer de temmuz ayı sonunda 2021 yılına ait aşı gelir tahminini revize etti. Şirket tahminini yüzde 28,8 artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti.

Şirket, satış tahminindeki artışın bu yıl için imzalanan 2,1 milyar dozluk anlaşmalardan kaynaklandığını açıkladı.

Diğer aşı üreticileri Johnson & Johnson aşı satışlardan 2,5 milyar dolar, Moderna ise 19,2 milyar dolar gelir tahmininde bulundu.

Aşı zammı tartışmalara neden oldu

Öte yandan Pfizer ve Moderna'nın COVID-19 aşı fiyatlarında artışa gitmesi tartışmalara neden oldu.

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı 15,50 eurodan 19,50 euroya, Moderna'nın aşısı ise 19 eurodan 21,5 euroya yükseltildi.

Sivil toplum kuruluşları kararı "en ölümcül aşı vurgunu" sözleriyle eleştirdi.