Aşırı sağcı PVV'nin lideri Geert Wilders Hollanda'da hükümeti düşürdü

Hollanda siyasi dengeleri sarsan bir gelişme ile gündemde. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurdu. Kararın ardından ülkede mevcut hükümet fiilen düşmüş oldu.

PVV'nin 37 sandalyesi olmadan, koalisyonun kalan üyelerinin (VVD, NSC, BBB) sadece 51 sandalyesi bulunuyor. Hükümetin düşmesinin sebebi Hollanda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için yeterli sandalye sayısının 76 olmasından kaynaklanıyor.

Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Geen handtekening voor onze asielplannen.



Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord.



PVV verlaat de coalitie. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025

Wilders'in bu adımı, halihazırda kırılgan olan koalisyonu sona erdirirken, Hollanda’da erken seçim olasılığını da yeniden gündeme taşıdı. Fransız haber ajansı AFP, gelişmeyi “koalisyonun çökmesi ve yeni seçim kapısının aralanması” olarak değerlendirdi.

Wilders, Kasım 2023’te yapılan genel seçimlerde sürpriz bir şekilde sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Ancak kurulan koalisyon, göçmen politikaları başta olmak üzere birçok konuda farklı görüşlerin çatıştığı kırılgan bir yapıydı.