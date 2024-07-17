Aşırı sıcaklar Akropolis'i kapattı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışanların korunması amacıyla tedbir kararları aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis'in, aşırı sıcaklık nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen çöl sıcaklıkları nedeniyle hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Yunanistan'da son on gündür etkili olan çöl sıcakları nedeniyle dün, çalışanları ve halkı korumak için hafta sonuna kadar geçerli olacak önlemler açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar vermişti.

Üç gün boyunca saat 12.00-17.00 saatlerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verilmişti.

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istenmişti.

Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin avro para cezası kesileceği duyurulmuştu.

Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştı.