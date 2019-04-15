Askeri Geçiş Konseyi'nden 'sivil hükümet' taahhüdü

15 Nisan 2019

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, yönetimi sivil bir hükümete devredeceği taahhüdünde bulundu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyelerinden Celaleddin eş-Şeyh et-Tayyib, Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Tayyib, Askeri Geçiş Konseyi'nin, yönetimi sivil bir hükümete devredecekleri taahhüdünde bulunduğunu belirterek, Sudan'da yaşananların askeri darbe olmadığını ve halkın değişim talebi doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Ordunun yönetimde kalma gibi bir isteğinin bulunmadığını söyleyen Tayyib, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi konusunda halk temsilcileriyle de görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Tayyib, Afrika Birliği ve uluslararası topluma "ülkenin yaşadığı siyasi ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmesi için Konsey'i desteklemeleri" çağrısı yaptı.

Hızlı Destek Kuvvetlerinden "temizlik açıklaması"

Öte yandan, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri de başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde temizlik faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Orduya bağlı Destek Güçleri "Söylentilere Hayır" ismiyle yayınladığı yazılı açıklamada, "Toplum ve çeşitli güçler arasındaki rollerin entegrasyonunun parçası olarak Hızlı Destek Kuvvetleri ve orduya bağlı diğer güçler ordu merkez yerleşkesi çevresinde temizlik faaliyetleri yürütüyor." ifadesini kullandı.

Ordu güçlerinin görevinin, halkı korumak olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu temizlik kampanyasının, son günlerde ordu yerleşkesi çevresinde yaşanan çatışmaların ardından bölgede kalan bazı garip cisimlerin ortadan kaldırılması için yapıldığı aktarıldı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ile orduya ait buldozerler, bugün sabah saatlerinde ordu yerleşkesi önünde göstericilere ait barikat ve çadırları sökmeye kalkışmıştı.

Kaynak: AA