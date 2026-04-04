Askerlik çağındaki erkekler ülke dışına çıkmadan önce izin almak zorunda

Almanya’da askerlik sistemiyle ilgili dikkat çeken bir düzenleme yürürlüğe girdi. Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası kapsamında, askerlik çağındaki erkeklerin üç aydan uzun süre ülke dışında kalabilmek için Alman ordusundan izin alması gerekecek.

3 aydan uzun çıkışlara izin şartı

Yeni düzenlemeye göre 17 yaşını dolduran erkekler, Almanya’dan üç aydan fazla süreyle ayrılmak istediklerinde Bundeswehr’in ilgili kariyer merkezlerine başvurmak zorunda. Bu uygulama, eğitim, iş veya uzun süreli seyahat planlarını da kapsıyor.

İzin verilecek ancak zorunlu olacak

Yasada, aktif askerlik çağrısı bulunmayan kişilere izin verilmesinin esas olduğu belirtiliyor. Ancak izin alma sürecinin zorunlu tutulması, yeni bir bürokratik yük olarak değerlendiriliyor.

Savunma Bakanlığı, düzenlemenin amacının acil durumlarda yurtdışındaki vatandaşların durumunu takip edebilmek olduğunu açıkladı. Öte yandan, bürokrasiyi azaltmak için bazı istisnaların da gündemde olduğu ifade edildi.

Zorunlu askerlik ihtimali masada

1 Ocak’ta yürürlüğe giren yasa, Almanya’nın asker sayısını artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Gönüllü katılımın yetersiz kalması halinde, zorunlu askerlik seçeneğinin devreye alınabileceği belirtiliyor.