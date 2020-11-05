Askıya alınan Çinli Ant Group halka arzında en az 6 ay erteleme gelebilir

05 Kasım 2020

Ant Group'un halka arzı ile doğrudan ilişkili yatırımcı ve kaynaklara dayanan habere göre, sürecin en az 6 ay ertelenmesinin yanı sıra şirketin değerlemesinde de keskin gerileme öngörülüyor.

Ant Group'tan yapılan açıklamada, gerekli çalışmalara tamamlandıktan sonra yeniden halka arz için başvurulacağı ve Hong Kong ve Shanghay borsalarından gelen fonlamaların yatırımcılara iade edileceği duyuruldu.

Çin'in en büyük finansal teknoloji şirketlerinden biri olan ve Alibaba Group iştiraki olan şirket, halka arzda 37 milyar dolar kaynak toplamış ve rekor kırmıştı. Çin hükümeti müdahale etmese şirket bugün işlem görmeye başlayacaktı. salı akşamı süreç regülasyonlarla uyumsuzluk gerekçesi ile durduruldu.