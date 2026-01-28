ASML'den güçlü bilanço: Siparişler beklentilerin iki katına yaklaştı

Hollanda merkezli çip üretim ekipmanı üreticisi ASML, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, söz konusu dönemde 13,16 milyar Euro tutarında sipariş aldığını duyurdu. Açıklanan sipariş hacmi, piyasada öngörülen 6,95 milyar Euro seviyesinin belirgin biçimde üzerine çıktı.

ASML’nin dördüncü çeyrek satışları 9,72 milyar Euro olarak gerçekleşirken, bu rakam 9,59 milyar Euro düzeyindeki piyasa beklentisini aştı. Şirket daha önce son çeyrek için 9,2 milyar Euro ile 9,8 milyar Euro aralığında satış öngörüsünde bulunmuştu.

Şirketin net kârı beklentinin bir miktar altında

Aynı dönemde ASML’nin net kârı 2,84 milyar Euro olarak kaydedildi. Bu sonuç, 2,94 milyar Euro seviyesindeki beklentinin bir miktar altında kaldı. Brüt kâr ise 5,07 milyar Euro ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, brüt kâr marjı yüzde 52,2 oldu. Böylece marj, yüzde 52’lik piyasa beklentisinin hafif üzerine çıkarak şirketin yüzde 51-53 aralığındaki yönlendirmesiyle uyumlu seyretti.

Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin satış beklentisini 8,2 milyar Euro ile 8,9 milyar Euro aralığında açıkladı. Aynı dönem için brüt kâr marjının yüzde 51 ile yüzde 53 arasında olması bekleniyor.

ASML, 2026 yılının tamamına yönelik öngörülerini de paylaştı. Buna göre şirket, yıl genelinde satışların 34 milyar Euro ile 39 milyar Euro arasında gerçekleşmesini, brüt kâr marjının ise yüzde 51-53 bandında kalmasını bekliyor.

Öte yandan ASML, 31 Aralık 2028’e kadar geçerli olacak şekilde azami 12 milyar Euro tutarında yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını da duyurdu.