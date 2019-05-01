Assange'ın iade davası yarın başlıyor

01 Mayıs 2019

Southwark Kraliyet Mahkemesi yargıcı Deborah Taylor, İngiltere'de 2012 yılında yargılanırken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınan ve kefaletle salıverilme koşullarını ihlal eden Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası verdi.

Yargıç, Assange'ın siyasi sığınma koşullarını öne sürerek talep ettiği ceza indirimini reddetti.

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. İsveç mahkemesi daha sonra söz konusu davayı düşürmüştü.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ardından "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı

Kaynak: AA