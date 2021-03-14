AstraZeneca, AB teslimatlarında daha fazla kesinti yapacak

AstraZeneca, COVID-19 aşısının Avrupa Birliği'ne teslimatında daha fazla kesinti yaptığını açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, "AstraZeneca, tedariki hızlandırmak için yorulmadan çalışmasına rağmen COVID-19 aşısının AB teslimatlarında bir azalma olduğunu açıklamaktan üzüntü duyuyor” açıklamasını yaptı.

AstraZeneca AB’ye mart ayı sonunda anlaşılan 90 milyon doz yerine 30 milyon doz COVID-19 aşısı tedarik edebileceğini açıkladı. Şirket geçtiğimiz ay milyon doz teslim edebileceğini duyurmuştu.



Üretim zorluklarıyla karşı karşıya kalan AstraZeneca, blok için teslimat yapmak için AB dışındaki üretim tesislerini kullanmaya karar verdi, ancak ihracat kısıtlamalarının ilk ve büyük olasılıkla ikinci çeyrekte teslimatları azaltacağını sözlerine ekledi.