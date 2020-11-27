AstraZeneca: Aşı için ek testler yapılacak

AstraZeneca CEO'su Pascal Pariot, sonuçlara ilişkin ek çalışma yapma kararı aldıklarını ve küresel ölçekte yapılacak yeni testlerin ilk testlerdan daha kısa sürmesini hedeflediklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada ilk uygulamanın yarım doz yapıldığı aşının sonuçları ilk dozun tam uygulandığı sonuçlara göre daha yüksek verimlilik sağlandığı belirtilmişti. İlk dozun yarım uygulanmasının hataen yapıldığı açıklanınca uzmanlar sonuçlara ilişkin şüphelerin oluştuğunu ifade etmişlerdi.



Pariot, ek testlerin Birleşik Krallık ve Avrupa'da aşıya yönelik regülatör onaylarını etkilemesinin beklenmediğini vurguladı.