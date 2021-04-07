AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı bulundu

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın COVID-19 aşısı ile aşılanan yetişkinlerdeki nadir görülen kan pıhtılaşma sorunları arasında olası bir bağlantı bulduğunu ve mevcut tüm kanıtları dikkate aldığını söyledi.

EMA raporunda, "Aşılananlarda görülen kan pıhtılaşması ve düşük kan trombositin sebebi heparin ile tedavi edilen hastalarda bazen görülen duruma benzer bir duruma yol açan bir bağışıklık tepkisi olabilir" denildi.

Bulgular, salgına karşı küresel mücadelede büyük bir engel ve geçen hafta aşıyı destekleyen ve genel olarak aşı nedeniyle kan pıhtılaşması riskinin artmadığını söyleyen EMA’nın AstraZenaca aşısı konusundaki tavrını değiştirirken, AstraZeneca için bir darbe oldu.

Aşıyı değerlendiren EMA'nın güvenlik komitesi, daha fazla bilgi almak için daha fazla çalışma ve mevcut olanlarda değişiklik yapılmasını talep etti.

Diğer yandan, EMA Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarına yaptığı duyuruda, AstraZeneca aşısının güvenliği konusundaki kararının, aşılama planları üzerinde acil bir etkiye sahip olması ve koordineli bir yanıt gerektirmesi beklendiği belirtti. Açıklamada, "Bu duyurunun yalnızca ulusal aşılama planlarımız üzerinde değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın COVID-19'a karşı aşılara olan güveninde de doğrudan ve acil bir etkisi olmasını bekliyoruz” denildi.