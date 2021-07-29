AstraZeneca cirosuna aşı dopingi

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının satışlarında artışın etkisi ile cirosunu yüzde 31 artırdı.

Mali yılının ikinci çeyreğinde COVID-19 aşı satışlarını bir önceki çeyreğe göre 3'e katlayarak 894 milyon dolara çıkaran AstraZeneca'nın ikinci çeyrekte toplam cirosu 8,2 milyar dolar oldu. Analistler 7,47 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

COVID-19 aşısı satışları dışarıda bırakıldığında toplam satışlar ikinci çeyrekte yüzde 17 arttı.

İkinci çeyrekte AstraZeneca'nın hisse başına kârı 0,42 dolar, net kârı 550 milyon dolar olarak gerçekleşti.