AstraZeneca ilk koronavirüs aşısı üretim anlaşmasını Çinli firmayla imzaladı

06 Ağustos 2020

AstraZeneca, geliştirmekte olduğu yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının Çin anakarasındaki üretimi için Shenzhen Kangtai Biological Products <300601.SZ> isimli şirketle anlaştığını açıkladı.

Bu anlaşma ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'in aşı ihtiyacı karşılanabilecek.

Çin'deki talebi karşılamak için, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak olarak geliştirdiği AZD1222 aşısından Shenzhen Kangtai'nin bu yıl sonuna kadar yıllık en az 100 milyon doz üretim kapasitesini hayata geçirmesi gerekecek.

WeChat üzerinden yapılan açıklamaya göre, çerçeve anlaşma kapsamında şirketin üretim kapasitesini önümüzdeki yılın sonuna kadar ise 200 milyon doz seviyesine çıkarması gerekiyor.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, iki şirketin aşı ile ilgili diğer ülkelerde de işbirliğine gitmek için fırsatlara bakacağı ifade edildi.

Koronavirüs için henüz etkinliği kanıtlanmış bir aşı bulunmuyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) AstraZeneca'nın çalışmasının bu konuda önde gelen adaylardan biri olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: Reuters