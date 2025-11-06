AstraZeneca üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, tedavi portföyündeki güçlü performansın desteğiyle gelir ve kârını artırdığını bildirdi.

AstraZeneca'nın hisse başına temel kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 2,38 dolar oldu. Gelirler ise 13,57 milyar dolardan 15,19 milyar dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi 2,31 dolar kâr ve 14,78 milyar dolar satış yönündeydi.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD'deki operasyonların güçlendirilmesi ve büyüme stratejisinin sürdüğü, bunun Beyaz Saray'la yürütülen fiyat müzakerelerini de kapsadığı belirtildi. CEO Pascal Soriot, "Risk ve yatırım zengin ülkeler arasında paylaşılmalı. ABD vergi mükelleflerinin faturayı ödemeye devam etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Tedavilerde yüzde 80'e varan indirim

AstraZeneca, geçen ay Trump yönetimi ile ilaç fiyatlarını diğer gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çekmek üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Şirket, Medicaid kapsamındaki ilaçların fiyatlarını düşürerek tedavileri tüketicilere yüzde 80'e varan indirimlerle sunmayı planlıyor.

AstraZeneca'nın en büyük gelir kalemini oluşturan onkoloji birimi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 19 büyüme kaydetti.

Şirket, döviz etkilerinden arındırılmış şekilde 2025 yılı için yüksek tek haneli gelir artışı ve düşük çift haneli kâr büyümesi beklentisini koruduğunu açıkladı.