AstraZeneca ve J&J, aşı deneylerine yeniden başlıyor

26 Ekim 2020

AstraZeneca firması, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yürüttüğü soruşturmanın ardından onay vermesiyle ABD’de 6 Eylül’de durdurduğu COVID-19 virüsü deneyine yeniden başladı. İngiliz ilaç firmasının Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü COVID-19 aşı deneyinin Amerika ayağı Birlşiek Krallık'taki deneye katılan gönüllülerden birinin hasta olması nedeniyle durdurulmuştu.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, COVID-19 için aşı çalışmalarını sürdüren bir diğer şirket Amerikalı Johnson&Johnson da bir gönüllünün hasta olması nedeniyle geçen hafta deneyini durdurmuştu. Bağımsız bir panel tarafından yapılan soruşturmanın ardından J&J’in de deneylerine Pazartesi ya da Salı günü başlaması kararı alındı.