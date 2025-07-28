AstraZeneca’dan ABD’ye 50 milyar dolarlık dev yatırım

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden AstraZeneca, ABD'nin ilaç üretimi ve AR-GE alanındaki küresel liderliğine dayanarak, 2030 yılına kadar bu ülkeye 50 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yatırımın, ülke genelinde doğrudan ve dolaylı on binlerce nitelikli istihdam yaratması, ekonomik büyümeye katkı sağlaması ve hem Amerikan halkı hem de dünya çapındaki hastalar için yeni nesil ilaçların geliştirilmesini hızlandırması bekleniyor.



Bu büyük yatırımın merkezinde ise AstraZeneca'nın yenilikçi kilo yönetimi ve metabolizma alanındaki portföyü için ilaç hammaddeleri üretecek milyarlarca dolarlık yeni bir üretim tesisi yer alıyor. Son teknolojiyle donatılacak ABD'deki bu yeni merkez; küçük moleküller, peptitler ve oligonükleotidlerin üretimini gerçekleştirecek. Bu dev yatırım, Kasım 2024'te açıklanan 3,5 milyar dolarlık yatırıma ek olacak.



Virginia Eyaleti'nde kurulması planlanan ilaç hammaddesi üretim tesisi, AstraZeneca'nın dünya çapında tek bir üretim tesisine yapacağı en büyük yatırım olacak. Bu tesis, üretim süreçlerini en verimli hale getirmek amacıyla yapay zekâ, otomasyon ve veri analitiği teknolojilerinden yararlanacak.



Bu tesisin yanı sıra ABD'nin başka eyaletlerinde de yapılacak diğer AR-GE ve üretim altyapısı yatırımlarının tümü, AstraZeneca'nın 2030 yılına kadar 80 milyar dolarlık toplam gelir hedefine ulaşmasını destekleyecek.

Bu gelirin yaklaşık yüzde 50'sinin ABD kaynaklı olması öngörülüyor.