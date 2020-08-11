Asya borsaları Çin hariç yükseldi

11 Ağustos 2020

Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın son dönemde tahminlerden iyi gelen küresel makroekonomik veriler ve ekonomiye yönelik teşviklerin devam edeceği beklentilerinin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da cari işlemler dengesi 168 milyar yen ile beklentilerin üzerinde fazla verirken, Singapur'da ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 42,9 geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,88 yükselişle 22.750 puandan günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve yüzde 1,1 değer kaybıyla 3.340 puana indi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 38.334 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 24.820 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,3 değer kazancıyla 2.419 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA