Asya borsaları haftaya rekorla başlıyor

Asya borsaları pazartesi günü teknoloji şirketlerinin desteğiyle yükseliyor. Japonya ve Güney Kore endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor. Yükseliş eğilimi petrol fiyatlarındaki artış ve duraksayan ABD-İran görüşmeleri nedeniyle sınırlı kalıyor.

Bölgesel hisse senetleri güne ABD piyasalarından gelen güçlü destekle devam ediyor. Nasdaq Bileşik endeksi ve S&P 500 cuma günü yeni rekor seviyelerde kapanmıştı. Bu durum Asya piyasaları genelinde yapay zeka ve çip üreticilerine yönelik iyimserliği artırıyor.

Asya borsaları teknoloji rüzgarıyla ivme kazanıyor

Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 2,3 artışla 6.630,35 puana ulaştı. SK Hynix hisseleri yüzde 6 oranında değer kazanarak yeni bir zirve gördü. Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 2,5 oranında yükseldi. KOSPI endeksi güçlü yarı iletken kazançlarının etkisiyle geçen hafta yaklaşık yüzde 5 tırmanmıştı.

Japonya tarafında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 60.652,98 puana çıktı. Geniş tabanlı TOPIX endeksi yüzde 0,7 oranında değer kazandı. Yatırımcıların dikkati salı günü sona erecek Japonya Merkez Bankası toplantısına odaklanıyor.

Japonya Merkez Bankası kararı bekleniyor

Japonya Merkez Bankası yetkililerinin kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Orta Doğu gerilimleri ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle politika yapıcılar temkinli bir duruş sergiliyor. Piyasalar enflasyon baskıları sürerken haziran veya temmuz aylarında olası bir faiz artırımı sinyali arıyor.

Petrol arzına yönelik endişeler derinleşirken piyasalardaki genel hava temkinli kalmaya devam ediyor. Washington ve Tahran arasındaki müzakereler durma noktasına gelirken Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalıyor. Bu durum küresel petrol tedarik yollarını aksatıyor ve Brent petrolün varil fiyatı 107 doların üzerinde işlem görüyor.

Trump diplomasi trafiğini yavaşlattı

Trump cumartesi günü İran müzakerelerini ilerletmek amacıyla Pakistan'a yapılması planlanan bir elçi ziyaretini iptal etmişti. Trump Tahran yönetiminin isterse görüşmeleri başlatabileceğini belirtmişti. Asya dışındaki piyasalar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası politika kararına odaklanıyor. Ayrıca Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms ve Apple gibi büyük teknoloji firmalarının kazanç raporları takip ediliyor.

Asya'nın diğer bölgelerinde Çin Şanghay Bileşik endeksi ve Hong Kong Hang Seng endeksi yatay seyrediyor. Singapur Straits Times endeksi ve Avustralya S&P/ASX 200 endeksi günü küçük kayıplarla geçirdi. Hindistan Nifty 50 vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış kaydetti. Bu veriler Asya borsaları genelindeki teknoloji odaklı aylık yükseliş trendinin jeopolitik risklere rağmen gücünü koruduğunu teyit ediyor.