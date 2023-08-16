Asya borsalarında düşüş

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 azalışla 2.525 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.154 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,39 değer kaybıyla günü 31.790 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 145,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 65.243 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 18.311 puanda seyrediyor.

Piyasalarda Çin etkisi

Küresel piyasalarda bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrilirken, Çin kaynaklı olumsuz haber akışı, risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Çin hükümetinin olumsuz haber akışına karşın henüz piyasa beklentileri seviyesinde destekleyici adım kararı almaması Çin varlıklarına yönelik negatif algıyı güçlendirirken, bugünkü verilere göre, konut fiyatlarındaki gerilemenin üst üste ikinci aya taşınması satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Analistler, halihazırda zor durumda olan gayrimenkul sektöründe fiyatların gerilemesinin şirketleri daha da zora sokabileceği endişesinin öne çıktığını belirterek, yatırımcıların Çin hükümetinden gelecek olası destekleyici adımları yakından takip ettiğini bildirdi.