Asya borsalarında sert düşüş: Teknoloji hisseleri çöktü

Tokyo Borsası hafta ortasına sert kayıplarla başladı. Nikkei 225 endeksi yüzde 2,65 gerileyerek yeniden 49 bin puanın altına sarktı ve gün içinde 49.812,95 puanı test etti. Endeks şu dakikalarda 48.956,94 seviyesinde bulunuyor.

Japon piyasalarının genel barometresi Topix endeksi ise yüzde 2’lik düşüşle 3.280,45 puana indi.

Teknoloji hisselerinde çöküş yaşandı

ABD borsalarındaki sert satışların yansıması Japonya’da da hissedildi. Teknoloji şirketleri yoğun satış baskısıyla karşılaştı:

SoftBank Group: –%5

Tokyo Electron: –%3,99

Advantest: –%2,15

Fiber optik üreticileri Fujikura ve Sumitomo Electric Industries: –%6

Asset Management One Baş Stratejisti Hitoshi Asaoka, “Yüksek değerli teknoloji hisseleri riskten kaçış modunda tipik olarak satılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Turizm ve perakende hisselerinde ayrışma

Perakende ve turizm tarafında karışık bir tablo oluştu. Muji’nin ana şirketi Ryohin Keikaku, önceki gün yaşadığı yüzde 9,4’lük sert kaybın ardından bugün yüzde 1,55 toparlandı. Isetan Mitsukoshi Holdings ise yüzde 0,64 düşüş kaydetti.

Çin’in vatandaşlarına Japonya’ya yönelik seyahat uyarısı yapması, önceki gün perakende hisselerindeki sert satışları tetiklemişti.

Tokyo’da 33 sektörün 32’si kırmızıda

Borsadaki 33 sektörün yalnızca biri yükseldi; en büyük kayıp ise yüzde 5 değer yitiren demir dışı metaller endeksinde görüldü.

ABD’de S&P 500 ve Nasdaq’ın pazartesi günü nisan sonundan bu yana ilk kez önemli teknik seviyelerin altına düşmesi, küresel risk iştahını baskıladı.

Piyasaların odağı şimdi çarşamba günü açıklanacak Nvidia bilançolarına çevrilmiş durumda. Belirsizlik nedeniyle küresel piyasalarda tansiyon yüksek seyrediyor.