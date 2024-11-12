Asya-pasifikte hava hakimiyeti kimin olacak? Çin, ABD'ye karşı J-35 hayalet savaş uçağını tanıttı

Çin, ABD ile hava üstünlüğü alanında rekabetini artırmak amacıyla en yeni hayalet savaş uçağı J-35'i ilk kez sergiledi. Çin’in güneyindeki Zhuhai'de düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yapılan tanıtımda J-35A modeli yaklaşık beş dakika boyunca havada gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Asya'nın en büyük askeri uçak fuarlarından biri olan bu etkinlikte tanıtılan J-35, Çin'in ordusunu modernize etme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Çin devletine ait Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-35, Pekin’in Tayvan ve Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik askeri hedeflerinde önemli bir adım olarak görülüyor. J-35, 2017 yılında hizmete giren Çin'in J-20 hayalet savaş uçağının ardından yeni nesil uçak olarak ön plana çıkıyor.

Uzmanlara göre, Çin’in bu hamlesi, ABD’nin bölgede uzun süredir sağladığı hava üstünlüğüne meydan okuma amacı taşıyor. J-35’in gelişmiş radar teknolojileri, artırılmış manevra kabiliyeti ve hayalet özelliği sayesinde ABD savaş uçaklarına rakip olması bekleniyor. Ancak J-35’in performans ve özelliklerine dair daha detaylı bilgilere henüz ulaşılabilmiş değil.