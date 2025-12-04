Asya-Pasifik’te tansiyon tırmandı: Çin donanmasından rekor askeri yığınak

Çin'e ait donanma unsurları, son günlerde Sarı Deniz’in güneyinden Doğu Çin Denizi’ne, oradan da ihtilafa konu olan Güney Çin Denizi’ne doğru ilerleyerek bölgedeki varlığını artırdı. Ayrıca Pasifik’e açılan sularda da yoğun bir hareketlilik gözleniyor.

Ülke, geleneksel olarak bu dönemde yoğun geçen askeri tatbikat takviminin içindeyken, yetkililer bu yılki faaliyetlerin zamanlamasına özellikle dikkat çekiyor.

Pekin ile Tokyo arasında tansiyon yükseldi

Dikkat çeken askeri hareketlilik, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin geçtiğimiz ay yaptığı ve Tayvan’a yönelik muhtemel bir Çin hamlesinin Tokyo’nun askeri adım atmasına yol açabileceğine dair açıklamalarının ardından Pekin ile Tokyo arasında tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor.

Pekin ayrıca, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin geçen ay açıkladığı ve Çin’e karşı savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik ek 40 milyar dolarlık bütçe planına sert tepki gösterdi. Çin, Tayvan'ı kendi egemenliği altındaki bir bölge olarak görüyor.

90'dan fazla gemiyi bölgede bulunduruyor

Bölgedeki dört güvenlik kaynağının aktardığına göre, Çin donanmasına ait gemilerin hem Sarı Deniz’in güneyi hem Doğu Çin Denizi hem de Güney Çin Denizi civarında, ayrıca Pasifik'e doğru genişleyen alanlarda yoğun şekilde konuşlandığı belirtiliyor. Belgelerde, bu sabah itibarıyla bölgede 90’dan fazla Çin gemisinin bulunduğu, hafta başında ise bu sayının 100’ü aştığı yer alıyor.

Kaynaklar, söz konusu faaliyetlerin geçen yıl aralık ayında Tayvan’ın alarma geçmesine neden olan geniş ölçekli Çin deniz konuşlanmasını bile geride bıraktığını ifade ediyor. Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu Direktörü Tsai Ming-yen, Çin'in şu anda "en yoğun askeri tatbikat sezonundan geçtiğini" vurguladı.

Tsai, yine dün sabah itibarıyla Çin’in batı Pasifik’te dört ayrı deniz grubunu konumlandırdığını, Tayvan’ın bu unsurları izlemeyi sürdürdüğünü söyledi ancak ayrıntı paylaşmadı. Tsai, “Bu nedenle düşmanı mümkün olduğunca geniş bir yelpazede değerlendirmeli ve ilgili faaliyetlerdeki herhangi bir değişikliği yakından izlemeye devam etmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Saldırı simülasyonu tatbikatı yapıldı

Bir kaynağın ifadesine göre, bazı Çin savaş gemileri bölgede savaş uçaklarıyla koordineli şekilde yabancı gemilere karşı simülasyon niteliğinde saldırı tatbikatları gerçekleştirdi. Bu birliklerin, bir çatışma çıkması hâlinde dış müdahaleyi önlemeye yönelik erişim engelleme operasyonlarının da provasını yaptığı aktarıldı.

Diğer iki kaynak ise bölgedeki ülkelerin bu hareketliliği dikkatle izlediğini ancak mevcut konuşlanmanın “kritik bir risk oluşturmadığı” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklardan biri, “Büyük bir çıkış var. Ama görünüşe göre sadece rutin tatbikatlar” dedi.

Çin'in Tayvan çevresinde resmi olarak duyurduğu son büyük tatbikat, Nisan ayında düzenlenen “Boğaz Yıldırımı-2025” olmuştu. Çin, geçen aralık ayında yürüttüğü geniş kapsamlı deniz operasyonları sırasında tatbikat yapıp yapmadığını ise resmen açıklamamıştı.