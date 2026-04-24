Asya piyasaları Orta Doğu'daki ateşkes belirsizliğiyle karışık seyrediyor

Asya piyasaları haftanın son işlem gününde, Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes süreci ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesiyle yön bulmakta zorlanıyor. Yatırımcılar bölgedeki jeopolitik riskleri yakından takip ederken, enerji arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,3 oranında yükseldi ve haftayı yüzde 0,8 kazançla kapatma eğilimine girdi. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken; Güney Kore, Çin ve Hong Kong borsalarında ise satıcılı bir seyir izleniyor.

Asya piyasaları ve küresel borsalarda temkinli bekleyiş

ABD endeks vadelileri, gece saatlerinde yaşanan düşüşün ardından sabah saatlerinde sınırlı bir toparlanma gösterdi. Nasdaq Bileşik endeksi vadelileri yüzde 0,4 yükseliş ve S&P 500 vadelileri yüzde 0,05 oranında düşüş sergiliyor.

Piyasalardaki bu görünüm, yatırımcıların çatışmaların sona ermesine dair umutlar ile gerilimin tırmanması korkusu arasında kaldığını yansıttı. Bölgedeki abluka ve süregelen husumet, ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırdı.

Japon yeninde müdahale hazırlığı ve merkez bankaları





Döviz piyasalarında Japon yeni, müdahale sınırı olarak görülen 160 seviyesinin hemen altında işlem gördü. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, kurdaki aşırı dalgalanmalara karşı ABD ile koordineli şekilde "kararlı adımlar" atılacağı uyarısını yineledi.

Gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını duyuracak. Yatırımcılar, politika yapıcıların enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyon üzerindeki etkilerine dair vereceği mesajlara odaklandı.

Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji maliyetlerini baskılaması ve merkez bankalarının sıkı duruşu, Asya piyasaları için yılın geri kalanında belirleyici olacak gibi görünüyor. Küresel risk iştahı, jeopolitik istikrar ve enflasyon verileri arasındaki dengede şekillenmeye devam edecek.