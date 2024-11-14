Asya piyasalarında Trump etkisi sürüyor: Negatif seyir devam
ABD'de başkan Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından küresel piyasalarda yön yukarıyken, ek tarife endişeleri nedeniyle Asya borsalarında satış baskısı sürüyor. Hong Kong, Çin, Hindistan ve Japonya borsaları gerilerken, Güney Kore pozitif ayrıştı.
Asya piyasalarında Çin'in ABD'de yeniden seçilen Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşma endişesi ile Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.
Japonya'da ülkenin para birimi yenin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını sıkılaştırmasını hızlandırabileceği kaydedildi.
Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,2 artışla 155,9 seviyesinde seyrediyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 38.504 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,4 artışla 2.426 puandan kapandı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 19.411 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 azalışla 3.385 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 77.513 puanda bulunuyor.