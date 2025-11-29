Asya uçuşlarında Airbus A320 kaosu

Airbus’un A319, A320 ve A321 modellerini kapsayan geri çağrı, A320 serisinin küresel filosunun yarısından fazlasını etkiliyor. Özellikle Çin ve Hindistan gibi kısa menzilli uçuşların yoğun olduğu Asya pazarında, uçakların yere çekilmesi ciddi aksamalara yol açtı.

Rezervasyon iptalleri ve gecikmeler

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakların yatay ve dikey kontrol yüzeylerini yöneten yazılımın değiştirilmesini veya eski sürüme döndürülmesini istedi. Rezervasyon iptalleri ve gecikmeler yaşandı. Hindistan’da 338 uçak etkilenirken, IndiGo ve Air India yazılım sıfırlamalarını hızla tamamlamaya çalıştı. Tayvan, Makao ve Japonya’da da kontroller ve iptaller yaşandı.

Onlarca uçuş gerçekleşmedi

Japonya’nın en büyük havayolu ANA Holdings, çoğu A320 olan filosu nedeniyle onlarca uçuşu iptal etti. Güney Kore’de Asiana ve Korean Air sınırlı etki beklediklerini açıklarken, yetkililer güncellemelerin kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Tarihindeki en büyük operasyonlardan biri

Dünya genelinde yaklaşık 11 bin 300 tek koridorlu Airbus uçağı hizmette bulunuyor. Geri çağrının, Ekim sonunda JetBlue’a ait bir uçakta yaşanan ani irtifa kaybı olayının ardından yapıldığı belirtiliyor. Havayolu şirketleri yazılım güncellemelerini hızla tamamlasa da, geri çağrı Airbus’ın 55 yıllık tarihindeki en büyük operasyonlardan biri olarak kayda geçti.