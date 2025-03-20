Ateşkes beklenirken can kaybında artış! İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında can kaybı 710'a, yaralı sayısı ise 900'e yükseldi. Filistinli yetkililer yaralıların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ve çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaralanan çok sayıda kişinin ablukanın yol açtığı temel ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi yardım sağlanamaması sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.