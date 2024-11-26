'Ateşkes' derken İsrail yine Beyrut'u vurdu

İsrail, geçen ekim ayından beri Lübnan topraklarında konuşlu Hizbullah hedeflerine saldırırken, bölgedeki bombardımanlar sonucu siviller de hayatını kaybediyor. Hizbullah da İsrail kentlerini füzelerle hedef alıyor. Dün basına yansıyan haberlerde ABD'nin öncülüğünde İsrail ile Hizbullah'ın ateşkese yakın olduğu belirtildi.

60 gün sürecek geçiş süreci öncesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesini toplaması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da henüz bir anlaşma olmadığını ancak buna yakın duruma geldiklerini söyledi.

İsrail, ateşkes olasılığı gündemdeyken bugün bir kez daha Lübnan'ı vurdu. İsrail ordusu, başkent Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin yanı sıra şehir merkezini de hedef aldı.

Üç kişi hayatını kaybetti

El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camii yakınlarındaki 4 katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın hedef alan İsrail saldırısı sonrası bina tamamen yıkıldı. Lübnan resmi haber ajansı (NNA) saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki bir binayı yıktığını duyurdu. El-Basta son 4 gün içerisinde ikinci kez hedef alınırken söz konusu binada yerinden edilmiş insanların kaldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı duyurulurken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

20 binaya tehdit

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de şiddetli hava saldırılarıyla hedef alıyor. Dahiye bölgesine yönelik saldırılarda, art arda duyulan patlama seslerinden sonra bölgenin semasını yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail ordusu da Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, Dahiye'deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.