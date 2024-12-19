Ateşkes ve Kırım tartışması sürerken: Avrupa, Trump'a Ukrayna uyarısı yapacak!

ABD'de Donald Trump'ın ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gündemine alacağı ilk meselelerden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Trump, iki ülkenin ateşkes yapmasından yana.

Trump'ın kıdemli bir danışmanın Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen toprakları geri almak yerine barışı sağlamaya odaklanacaklarını söylemesi ise tartışmalara neden oldu. Danışmanın "Kırım gitti" demesi de tepki çekti.

Rusya'ya savaşında Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumundaki Avrupalı ülkelerin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün bir araya gelecek. Avrupa Birliği liderinin Trump'a net bir mesaj göndermesi de bekleniyor.

'Desteğimiz sürecek'

Liderler, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini hatırlatacak. Sonuç bildirgesi taslağına göre Ukrayna'ya 'ne kadar sürerse sürsün kararlılıkla destek verileceği' belirtilecek.

"Rusya galip gelmemeli" denen bildirgece ayrıca Ukrayna'daki girişimler için Kiev'in onayı ön şart olarak aranıyor.

Ayrıca Brüksel'deki görüşmelerinin başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ağırlayacak.