Ateşkes yürürlüğe girdi: İşte ayrıntılar...

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de uygulamaya konuldu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00’de başlayacağını doğrulamıştı.

İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

BM'den 'ateşkese uyun' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.

Guterres, İsrail ve Hamas'ın ateşkese varmasının ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

"11 gün boyunca ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Gazze ve İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duydum" diyen Guterres, "Taraflara ateşkesi uygulamaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Katar'ın çabalarına da değinen Guterres, uluslararası toplumdan da Filistin halkının ve kurumlarının yeniden inşası ve toparlanması için BM ile çalışmasını istedi.

İsrailli ve Filistinli liderlerin, ciddi bir diyaloğun başlatılması için sükuneti yeniden tesis etmenin de ötesinde bir sorumluluk taşıdığını belirten Guterres, İsrail ve Filistin'e; BM, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü dahil uluslararası ve bölgesel aktörlerle iki devletli çözüm için anlamlı müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı.

Ateşkesin ardından hangi adımlar atılması gerektiği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Guterres, "Ateşkesi sağlamlaştırmak çok önemli, Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli." dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den açıklama

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için sarf edilen uluslararası çabalardan övgüyle söz etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Iştiyye, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için başta Mısır tarafından olmak üzere sarf edilen tüm uluslararası çabalardan memnuniyet duyduklarını belirten Iştiyye, "İsrail, 11 gün süren bu korkunç savaş boyunca öldürme, korkutma ve soykırım gibi suçlar işledi." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle "yok ettiğini" aktaran Iştiyye, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyacaklarını kaydetti.

Biden bilgilendirildi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların 11 gün gibi bir sürede nihayete erdirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Biden, "ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına tam destek veriyor." diye konuştu.

Biden, Netanyahu'nun kendisine "Demir Kubbe" hava savunma sistemi konusundaki şükranlarını sunduğunu belirterek, "Netanyahu'ya gelecekte savunma ve güvenliklerinin sağlanması için İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesine tam desteğimiz olduğunu söyledim." dedi.

Netanyahu ile daha önce 3 kere, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de 1 kere konuştuğunu vurgulayan Biden, bölgedeki çatışmalarla ilgili yoğun bir diplomatik süreç yürüttüklerini kaydetti.

Biden, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ekibine teşekkür eden, ayrıca Mısır başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların bitmesi için çalışan Orta Doğu ülkelerine de şükranlarını sundu.

Gazze halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması için bir an önce harekete geçeceklerini belirten Biden, "Bölgedeki çatışmalar, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin trajik şekilde ölümüne yol açtı. İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, "Filistinli ve İsraillilerin eşit derecede, güven ve emniyette yaşamayı, özgürlük, refah, demokrasinin tadını çıkarmayı eşit derecede hak ettiğine inanıyorum. Bu süreçte yönetimim sessiz yoğun diplomasisini sürdürecektir. Gerçekten ilerleme için olanağımız olduğuna inanıyorum ve bunun için çalışacağım." dedi.

Bozkır: Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin umut verici olduğunu belirterek, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini söyledi.

Bozkır, BM Genel Kurulu'nda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin arasında yaşanan kriz karşısında birlik olamaması ve sessiz kalması nedeniyle BM Genel Kurulu'nu topladığını belirten Bozkır, bu toplantıda güçlü mesajlar verildiğini ve siyasi irade konusunda rüzgarı arkalarına aldıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkese varılmasının umut verici olduğunu dile getiren Bozkır, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini kaydetti.

Bozkır, Genel Kurul'daki Filistin toplantısının da ateşkes ilan edilmesinde etkili olduğunu vurgulayarak, ateşkes haberinden mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Blinken bölgeye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail-Filistin meselesini görüşmek ve taraflarla temaslarda bulunmak üzere bölgeye gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yazılı açıklamasına göre Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile dün iki telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, öğleden sonraki görüşmesinde "tarafların ateşkese vardığını" bildiren Aşkenazi'ye bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki bakan da arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır'a teşekkür etti.

Blinken'ın ilerleyen günlerde hem Filistinli hem de İsrailli taraflarla bir araya gelmek için bölgeye gideceği bilgisinin yer aldığı açıklamada, ABD'nin, bölgede sükunetin muhafazası için tüm paydaşlarla yakın koordinasyon ve iletişim halinde olacağı kaydedildi.

Blinken'ın bölgeye yapacağı ziyaretin tarihleriyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.