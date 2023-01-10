Atina’dan Meriç kıyısına 35 km'lik ilave çelik çit

Bir televizyon programına katılan Bakan Theodorikakos, toplam uzunluğu 140 kilometre olacak ilave çitin ilk 35 kilometrelik bölümü için “Hemen ihaleye geçiyoruz ki, çitin yapımına başlanabilsin. Çalışmalar hazır ve gerekli her şeyi sağlamak için ordu ile tam bir işbirliği yapıldı” diye konuştu.

Çit inşasının ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ileri süren Yunanlı bakan, “Ancak bu şekilde yasadışı göçle mücadele edebiliriz” ifadesini kullandı.

Aralık 2022’de, Yunanistan’ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.

29 Aralık 2022’de, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, “Çeşme'nin güneybatısında, 29 Aralık 2022'de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” açıklaması yapılmıştı.