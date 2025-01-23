Atlantik'teki LNG tankerleri Avrupa'ya yön değiştiriyor

Ukrayna üzerinden gelen Rus gaz akışının kesilmesiyle Avrupa’daki enerji piyasasında hareketlilik yaşanıyor. LNG taşıyan tankerler, bu durumdan kâr sağlamak isteyen kargo sahiplerinin stratejileriyle rotalarını değiştirerek Avrupa limanlarına yöneliyor.

Emtia veri firması ICIS’in aktardığı bilgilere göre, ABD’den yola çıkan en az yedi LNG tankeri bu ay seyir rotalarını aniden değiştirerek Avrupa'ya yöneldi. ICIS verilerine göre, bu gemilerden altısı daha önce Ümit Burnu’nu geçerek Asya’ya, biri ise Kolombiya’ya gitmekteydi. Ancak hepsi rotalarını değiştirerek Avrupa’ya doğru ilerlemeye başladı.

"Bu kadar fazla rota değişikliği alışılmadık"

ICIS’te LNG piyasası analisti Alex Froley, tankerlere ilişkin hareketliliği “Bazı gemiler yönlerini oldukça dramatik bir şekilde değiştirdi. Bu kadar çok rota değişikliği ve bu kadar bariz geri dönüş görmek alışılmadık bir durum” sözleriyle değerlendirdi.

Avrupa’da gaz depoları %58 dolulukta

Avrupa Gaz Altyapısı (AGSI) verilerine göre, 22 Ocak itibariyle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki doğal gaz depolarının doluluk oranı ortalama %58,50 olarak ölçüldü. Bu oran Almanya’da %61,43, İtalya’da %67,90, Hollanda’da %43,11 ve Fransa’da %42,62 olarak kaydedildi.

Küresel enerji krizinin etkileri sürerken, LNG tankerlerinin rotalarını Avrupa’ya çevirmesi, bölgedeki enerji talebini karşılamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.