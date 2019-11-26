Audi 9 bin 500 kişiyi işten çıkartacak

26 Kasım 2019

Alman otomobil devi Volkswagen'in lüks otomobil birimi Audi 2025'e kadar 9,500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Reuters haberinde açıklama konuya yakın bir kaynağa dayandırılırken, Audi tasarruf planlarını açıklarken işten çıkarmalara ilişkin net bir bilgi vermemişti.

Audi sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada maliyetleri azaltmaya yönelik sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ilerlediğini söylemişti. Elektrikli araçlara geçişte milyarlarca euro tasarruf sağlaması öngörülen maliyet kesintilerine ilişkin salı günü Audi’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Maliyet kesintilerinden doğacak yaklaşık 6 milyar euro faaliyet kar marjı koridorunu yüzde 9-11 arasında koruyacak ve tasarruflar elektrifikasyon ve dijitalleşme gibi gelecek projelere aktarılacak”. Şirketten yapılan açıklamada tasarruf hedeflerine 2029’da ulaşılacağı belirtildi.