Audi CEO'su Stadler tutuklandı

18 Haziran 2018

Volkswagen'in lüks araç üreten markası Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, şirketin dizel motorlarda egzos emisyon testlerinde yaptığı usulsüzlük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Stadler bu soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan en üst düzey Volkswagen yetkilisi oldu.

Münih savcıları Stadler'in soruşturmayı engelleyebileceği şüphesiyle tutuklandığını belirtirken, tutuklama VW'nin yeni bir yönetim ekibi oluşturmak için yürüttüğü çalışmaların aksamasına yol açabilir.

VW'nin yeni grup CEO'su Herbert Diess, Steadler'in de içinde yer aldığı yeni bir yönetim ekibi oluşturmaya ve grubun emisyon skandalı sonrasında elektrikli araçlara geçişini hızlandırmaya çalışıyor.

Münih savcılığından yapılan açıklamada, "Dizel faaliyetleri ve Audi motorları ile ilgili bir soruşturma kapsamında, Münih savcılığı 18 Haziran 2018'de Profesör Rupert Stadler'i tutuklama kararı aldı" dedi.

Savcılık mahkemenin dizel soruşturmasını engellemesini önlemek için Stadler'in tutuklu yargılanması kararı aldığını belirtti.

Tutuklamayı doğrulayan VW ve Audi, aksi kanıtlanana kadar Staedler'in masum olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Stadler'e ulaşılamadı.

VW 2015 yılında ürettiği araçlarda kullandığı dizel motorların ABD'de yapılan egzos gazı emisyon testlerini geçmek için yasadışı bir yazılım kullandığını kabul ederek tarihindeki en büyük krizi tetiklemişti. VW emisyon skandalının ardından düzenleyici kurumlar otomotiv sektörünü dünya genelinde çok yakın denetime aldı.

ABD Mayıs ayında eski VW CEO'su Martin Winterkorn'a karşı suç duyurusunda bulundu, ancak Almanya kendi vatandaşlarını yargılanmaları için Avrupa Birliği dışındaki ülkelere göndermediği için Winterkorn'un ABD'de yargılanması pek mümkün değil.

Münih savcıları Stadler'in ABD yetkililerinin emriyle tutuklanmadığını ifade etti.