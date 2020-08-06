Audi'nin 4 üst düzey yöneticisi dizel skandalı ile suçlandı

06 Ağustos 2020

Vokswagen Group'a bağlı olan Audi'nin dört eski üst düzey yöneticisi ekim 2013 ve eylül 2015 tarihleri arasında sahtecilik, belgede sahtecilik ve reklamda yanlış bilgi vererek 434 bin 420 adet Audi marka otomobil satışı ve "dizel skandalı" ile sonuçlanan Volkswagen ve Porsche markalarında kullanılan motor kontrol yazılımlarında laboratuar sonuçları üzerinde oynama suçlamalrı ile savcı karşısına çıkacak.