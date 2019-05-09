Avn, ABD büyükelçisi ile Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığını görüştü

09 Mayıs 2019

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasındaki deniz sınırını belirleyecek çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini ABD ile paylaştı.



Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'ı başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Lübnan ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırını belirleme konusunda dikkate alınacak çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini Richard'a iletti.



Öte yandan Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, ABD Büyükelçisi Richard ile bir araya gelerek Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.



Açıklamada Berri'nın, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan deniz sınırı ve münhasır ekonomik bölgeyi belirleme konusunda tüm Lübnanlıların hemfikir olduğunu aktardığı ifade edildi.



Meclis Başkanı Berri, geçen ay ülkesinin Mavi Hat mekanizmasına dayalı olarak İsrail ile deniz sınırını ve münhasır ekonomik bölgeyi belirlemeye hazır olduğunu söylemişti.

Lübnan-İsrail deniz sınırı

Lübnan ve İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.



Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

Kaynak: AA