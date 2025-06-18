Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,9'a indi. TÜFE, mayısta aylık bazda ise değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun mayısta yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda sıfır seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde mayısta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,47 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,34 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,2'ye geriledi. AB'de TÜFE mayısta aylık değişmedi.

Yıllık enflasyon mayıs ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​​​​​​​​