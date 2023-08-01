Avro bölgesinde işsizlik oranı değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro bölgesinin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de mayıs ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, haziranda sabit kaldı. Avro bölgesinde de mayısta yüzde 6,4 olan işsizlik oranı haziranda değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın haziran ayında Avro bölgesinde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak tepsit edilmişti.

Avrupa ülkelerinde son durum

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, haziranda İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da 11,1, İsveç'te 7,5, İtalya'da 7,4, Fransa'da 7,1 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 802 bin olurken, bunun 10 milyon 814 bini Avro bölgesinde yer aldı.

Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 739 bin, Avro bölgesinde 2 milyon 204 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü.

Almanya'da işsizlik geriledi

Almanya Federal İş Ajansı, işsizlik oranına ilişkin temmuz ayı verilerini yayımladı. Buna göre, Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 4 bin azalarak 2 milyon 604 bin oldu.

Ülkede haziranda yüzde 5,7 seviyesindeki mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,6 seviyesine indi.