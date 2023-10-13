Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0,6 artarken, Ağustos 2022'ye göre yüzde 5,1 azaldı.

AB'de de sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 gerileme gösterdi.

Ağustosta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 6,1 ile İrlanda'da, yüzde 4,5 ile Slovakya'da ve yüzde 3,7 ile Litvanya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 2,4 ile Macaristan'da, yüzde 2,2 ile Hırvatistan'da ve yüzde 1,8 ile Belçika'da oldu.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 4,7 ile Slovakya'da, yüzde 3,5 ile Danimarka'da ve yüzde 3 ile Malta'da gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 27,3 ile İrlanda'da, yüzde 12,3 ile Slovenya'da ve yüzde 11,9 ile Estonya'da hesaplandı.