Avrupa aşı karnesi uygulamasını değerlendiriyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) mart ayında bir aşı pasaportu uygulaması başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı.
Bir video konferans görüşmesinde AB turizm bakanlarına seslenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgınla mücadele esnasında turist güvenini yeniden sağlamak adına bir aşı pasaportu uygulaması geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, daha önce yaptığı bir açıklamada, aşı pasaportu uygulamasının yaz aylarında kullanılmaya başlayacağını umduğunu ifade etmişti.
Birleşik Krallık’ın da benzer bir uygulama başlatmayı değerlendirdiği belirtiliyor.