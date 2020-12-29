Avrupa, AstraZeneca aşısına onay verme noktasında değil

Alman medyasında yer alan habere göre, Avrupa, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından üretilen COVID-19 aşısına onay verme noktasında bulunmuyor.

Alman medyasında açıklama yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkan Yardımcısı Noël Wathion, "AstraZeneca aşısı konusunda şu an elimizde olan bilgiler aşıya acil durum onayı vermeye yetecek düzeyde değil. AstraZeneca henüz aşı onayı konusunda bize başvuru dahi yapmadı" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın ise AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya 4 Ocak itibarıyla onay vereceği öne sürülüyor.