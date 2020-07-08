Avrupa beklenenden daha da sert daralacak

08 Temmuz 2020

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Avrupa Komisyonu mayısta açıkladığı büyüme beklentilerini dün yayınladığı “Yaz 2020 Ekonomik Tahminler” raporunda aşağı yönlü revize etti ve Euro Bölgesi’nin bu yıl yüzde 7,7 değil yüzde 8,7 daralmasını öngördü. Krizin daha önce tahmin edilenden daha derin olacağına vurgu yapılan ekonomik görünüm raporunda “Tecrit önlemlerinin kaldırılması Bahar Tahminleri raporunda öngörülenden daha kademeli olarak kalkıyor ve 2020 ekonomik faliyetler üzerindeki etkisi beklenenden daha fazla olacak” denildi.

Raporda Euro Bölgesi’nin bu yıl yüzde 8,7’lik daralmanın ardından 2021’de yüzde 6,1 büyümesi öngörüldü. Bahar tahminlerinde komisyon birliğin gelecek yıl yüzde 6,3 büyümesini öngörmüştü. Avrupa Birliği için bu yıl öngörülen daralma ise yüzde 7,4’ten yüzde 8,3’e revize edildi. AB’nin gelecek yıl ise yüzde 5,8 büyümesi öngörülüyor.

Almanya öngörüsüne yukarı yönlü revize

Fransa, İtalya ve İspanya’nın COVID-19 krizinden en çok etkilenen ekonomiler olduğu vurgulanırken, bu ülkeler için 2020’de öngörülen daralma sırasıyla yüzde 10,6, yüzde 11,2 ve yüzde 10,9. Komisyon Almanya’ya ilişkin daralma öngörüsünü ise yüzde 6,5’ten yüzde 6,3’e çekti. Almanya ekonomisinin 2021’de ise önceki tahminlerdeki gibi yüzde 5,9 değil yüzde 5,3 büyümesi öngörülüyor. Birleşik Krallık ekonomisine ilişkin ise daralma tahmini yüzde 8,3’ten yüzde 9,7’ye revize edilerek, gelecek yıl için öngörülen yüzde 6 büyüme tahmini değiştirilmedi. Raporda bu yıl Hollanda'nın yüzde 6,8, Belçika'nın yüzde 8,8, Yunanistan'ın yüzde 9 ve Avusturya'nın yüzde 7,1 küçüleceği tahmin edildi. Yunanistan, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka ve İsveç de mayıs raporuna göre daha az daralması öngörülen ekonomiler.

Artan vakalar görünümü bozdu

Raporda dünya genelinde yeni vakaların hâlâ artmakta olduğu, özellikle ABD’de ve gelişmekte olan ülkelerdeki bu artışın küresel görünümü bozduğu belirtilerek bunun Avrupa ekonomilerinin büyümesini de aşağı çekeceği öngörüldü. Rapora göre ikinci çeyrekte yüzde 10’un üzerinde daralma yaşayan Avrupa ekonomilerinin üçüncü çeyrekte İrlanda dışında neredeyse hepsinin çeyreklik bazda büyüme alanına geçeceği öngörülüyor.

GSYH’lerde kalıcı kayıplar olacak

Öngörülerde 2021’deki büyüme rakamları 2020’deki daralma rakamlarından yüksek olan Malta dışında hiçbir ülke yok. Bunun anlamı COVID- 19’un Avrupa genelinde GSYH’lerde kalıcı hasar yaratacak olması. İskandinav ülkelerinde 2021 toparlanmalarının daha zayıf olacağı öngörülüyor. Örneğin Finlandiya’nın bu yıl yüzde 6,3 daraldıktan sonra 2021’de sadece yüzde 2,8 büyümesi, İsveç’in bu yıl yüzde 5,3 daraldıktan sonra 2021’de sadece yüzde 3,1 büyümesi tahmin ediliyor. Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Salgın, Avrupa ekonomisini beklenilenden daha sert etkiledi" dedi. Sürecin halen belirsizliklerle dolu olduğuna ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğine işaret eden Gentiloni, 2020 yılındaki daralmanın önceki tahminlerinden yüzde 1 daha olumsuz olduğunu vurguladı.

750 milyar Euro’luk fon şart oldu

Komisyonun Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuya ilişkin açıklamasında komisyonun bu karamsar tahminlerinin 750 milyar Euro büyüklüğünde ‘YeniNesilAB’ isimli dev iyileşme paketine neden acilen ihtiyaç olduğuna bir kanıt oluşturduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Tecritin ekonomik etkisi ilk tahminlerimizden daha fazla. Bu fırtınalı sularda dümende kalmaya devam ediyoruz ve ikinci dalga da dahil bir çok riskle karşı karşıyayız.” Dombrovskis, birlik olarak iyileşmenin hızının değişkenlik gösterdiğine de vurgu yaptı ve çalışanları ve şirketleri korumaya devam etmek zorunda olduklarını bu nedenle de AB düzeyinde işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Almanya sanayi verisi de üzdü



Almanya’da önceki gün hayal kırıklığı yaratan fabrika sipariş verisinin ardından dün sanayi üretimi mayıs verisi de beklentilerin altında kaldı. Almanya istatistik ofisi Destatis verilerine göre ülkenin sanayi üretimi mayısta yüzde 7,8 arttı. Nisandaki yüzde 17,5’lik daralmanın ardından ekonomistler verinin yüzde 10 gelmesini bekliyordu. Aynı dönemde fabrika siparişlerinin yüzde 15,4 artması beklenirken, yüzde 10,4’lük bir artış açıklanmıştı. Birliğin ihracatının lokomotifi olan Almanya’da iyileşme daha görünür hale gelse de üretim COVID-19 krizi öncesine göre hâlâ kayda değer oranda ekside. Mayıs üretimi mevsimsellikten arındırılmış haliyle yıllık bazda yüzde 19 ekside. ING ekonomisti Carsten Brzeski şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu sanayi verisi gelecek hafta ve aylarda daha sık karşılaşacağımız bir modele işaret ediyor. Karantinaların kaldırılması ile aylık veriler yükselişe geçecek ancak ekonomilerin kriz öncesine dönebilmesi için bir iki yükselişten fazlasına ihtiyaç var.” Almanya’da hükümet, ekonominin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü performansı göstermesini ve bu yıl yüzde 6,3 daralmasını öngörüyor.

‘Parite bu yıl 1,11, seneye 1,12’



Avrupa Komisyonu’nun raporunda paritenin 2020’de ortalama 1,11 düzeylerinde kalması 2021 yılında ise 1,12 düzeyine yükselmesi öngörüldü. Parite dün TSİ 16:30 itibariyle hafif düşüşle 1,13 düzeylerinden işlem gördü. Euro Bölgesi enflasyon görünümü hafif bir bu yıl için yüzde 0,3 olarak öngörülürken, 2021’de enflasyonun yüzde 1,1’e yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde kısa vadeli faizlerin bu yıl ekside yüzde 0,4 kalacağı ve gelecek yıl negatif alanda derinleşerek eksi yüzde 0,5 düzeyine düşeceği öngörüldü. Uzun vadeli faizlerin ise hem bu yıl hem gelecek yıl ortalama eksi yüzde 0,4 düzeyinde kalacağı öngörülüyor. ‘Brent bu yıl ortalama 41,8 dolar’ Bazı emtialar için de tahminler yer alan rapora göre Brent bu yıl ortalama 41,8 dolar/varil düzeyinde kalacak ve 2021’de 43 dolar düzeyine çıkacak.