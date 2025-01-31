Avrupa Birliği 2022'de uygulamaya koyduğu gaz fiyatı üst sınırı kalkıyor
Avrupa Birliği'nin 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin çıkardığı gaz krizi sırasında uygulamaya koyduğu gaz fiyat üst sınırını bugün kaldırıyor.
Haber Merkezi
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AB Komisyonu'nun tavan fiyat uygulamasını sona erdirme kararı, Avrupa'daki enerji krizinin en kötü döneminin geride kaldığına işaret ediyor.
Gaz fiyatı üst sınır, Avrupa'da gaz fiyatlarının megavat saat başına 180 avroya ulaşması halinde devreye girecek şekilde tasarlanmıştı. AB'nin gösterge fiyatı 2022 yılında 300 avro/MWh'yi aştı.
Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı bugün 52 euro/MWh civarığnda işlem gördü. Bu, 2023'ün sonlarından bu yana en yüksek seviye.