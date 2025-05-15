Avrupa Birliği, ABD ile ticaret müzakerelerinde hızlı değil, kaliteli bir anlaşma peşinde

Polonya Ekonomi Bakan Yardımcısı Michal Baranowski, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin hızlandığını ancak AB’nin hızlı bir anlaşma yerine nitelikli bir anlaşmaya odaklandığını belirtti.

AB ticaret yetkililerinin toplantısına başkanlık eden Baranowski, "Bazı iyimserlik unsurları görüyoruz çünkü ABD tarafında gerilimin azaldığını görüyoruz. Bu AB ile müzakerelerin hızlandığına dair iyi bir işaret" ifadelerini kullandı.

"Adil, dengeli ve kalıcı bir anlaşma istiyoruz"

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic ise ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmeyi 'yapıcı' olarak nitelendirerek, "Amacımız acil sorunları çözmenin yanı sıra daha derin bir işbirliği için zemin hazırlamak. ABD ile adil, dengeli ve kalıcı bir anlaşma istiyoruz" dedi.

Sefcovic, Lutnick ile Brüksel’de veya OECD toplantısında yeniden görüşebileceklerini belirtti.

Baranowski ayrıca, Çin anlaşmasının Avrupa için risk oluşturabileceğini dile getirerek, Çinli ihracatçıların ABD pazarında kaybettiklerini telafi etmek için fiyat düşürme yoluna gidebileceğini, bunun da Avrupa piyasalarında saptırma etkisi yaratabileceğini ifade etti.